«Сити» ведет переговоры с Мармушем. Форварду нравится в «Айнтрахте», но он готов к переходу зимой (Флориан Плеттенберг)
«Манчестер Сити» ведет активные переговоры с Омаром Мармушем.
По данным журналиста Флориана Плеттенберга, обсуждение с окружением форварда находится на продвинутом этапе, но полное устное соглашение еще не достигнуто.
Вместе с тем переговоров «горожан» с «Айнтрахтом» пока не было. Ожидается, что 25-летнего игрока могут продать за 50-60 млн евро.
Сам Мармуш любит свой нынешний клуб, однако открыт для трансфера зимой, поскольку считает это уникальной возможностью. «Сити» предлагает футболисту долгосрочный контракт – до 2029 или 2030 года.
В этом сезоне египтянин провел 15 матчей в Бундеслиге, забил 13 голов и сделал 7 результативных передач. Он занимает 2-е место среди лучших бомбардиров чемпионата после Харри Кейна. Подробную статистику можно посмотреть здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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