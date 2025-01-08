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«Сити» ведет переговоры с Мармушем. Форварду нравится в «Айнтрахте», но он готов к переходу зимой (Флориан Плеттенберг)

«Манчестер Сити» ведет активные переговоры с Омаром Мармушем.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, обсуждение с окружением форварда находится на продвинутом этапе, но полное устное соглашение еще не достигнуто.

Вместе с тем переговоров «горожан» с «Айнтрахтом» пока не было. Ожидается, что 25-летнего игрока могут продать за 50-60 млн евро.

Сам Мармуш любит свой нынешний клуб, однако открыт для трансфера зимой, поскольку считает это уникальной возможностью. «Сити» предлагает футболисту долгосрочный контракт – до 2029 или 2030 года.

В этом сезоне египтянин провел 15 матчей в Бундеслиге, забил 13 голов и сделал 7 результативных передач. Он занимает 2-е место среди лучших бомбардиров чемпионата после Харри Кейна. Подробную статистику можно посмотреть здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
logoпремьер-лига Англия
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возможные трансферы
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