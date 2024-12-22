  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Моуринью об 1:1 с «Еюпспором»: «Некачественный матч, в Турции происходит то, чего я не видел раньше. Я отвечаю за свою команду – «Фенербахче» выступил плохо, игроки должны отдавать больше»
4

Моуринью об 1:1 с «Еюпспором»: «Некачественный матч, в Турции происходит то, чего я не видел раньше. Я отвечаю за свою команду – «Фенербахче» выступил плохо, игроки должны отдавать больше»

Жозе Моуринью высказался о специфике футбола в Турции.

Ранее «Фенербахче» сыграл вничью с «Еюпспором» (1:1) в 17-м туре чемпионата Турции. Во время перерыва в туннеле началась драка, которую Моуринью описал как «бунт» 200 человек.

«Это была катастрофа. Сколько времени было сыграно в матче, сколько остановок было сделано, сколько раз игроки оказывались на земле? Много раз. Качество матча было очень плохим. Было много технических ошибок. Для меня это был слабый и некачественный матч. Я несу ответственность не за низкое качество матча, а за свою команду. Моя команда выступила плохо. Было сложно удерживать мяч, перехватывать его. Мы допустили ошибки в розыгрыше.

Во втором тайме мы были лучше. Хотя я бы не сказал, что явно, но мы располагались [лучше]. У соперника был шанс контратаковать, когда теряли мяч. Это был слабый матч для меня, слабое выступление моей команды.

Игроки должны отдавать больше. В Турции есть некоторые вещи, которые даются нелегко. Я видел здесь то, чего не видел за свою долгую карьеру. Например, то, что произошло в коридоре раздевалки в перерыве. Это сложно.

Игроки здесь уже давно, они должны адаптироваться. Новичкам тоже нужно адаптироваться к этой ситуации. Наш клуб предоставляет игрокам лучшие условия. Я знаю свои собственные качества, я знаю качество нашей команды. Мы даем лучшее нашим игрокам на тренировках. Если вы спросите, чего вы ждете от своих игроков во второй половине чемпионата, я ожидаю этого», – заявил главный тренер «Фенербахче».

У Моуринью ни одной победы над командами из топ-6 лиги Турции. «Фенербахче» выиграл лишь 1 из 4 последних матчей

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
logoвысшая лига Турция
происшествия
logoсудьи
logoФенербахче
logoЕюпспор
logoЖозе Моуринью
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Игроки «Реала» устроили для Наваса коридор почета перед матчем на «Бернабеу». Защитник «Севильи» проводит последний матч в карьере
49 минут назадФото
«Манчестер Юнайтед» – «Борнмут». 0:3 – Семеньо довел до разгрома! Онлайн-трансляция
12225 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Севилью», «Валенсия» – «Алавес», «Вильярреал» в гостях у «Леганеса»
17131 минуту назадLive
Самая дорогая футболка в мире – Марадона-1986. Но дочь Диего считает, что это фэйк
46 минут назадСпецпроект
Мерфи о «Сити»: «Пеп согласился бы на 4-е место сейчас. Уникальная ситуация для величайшего тренера поколения – он не спрыгнет с лодки, пока не разберется с этим, думаю»
849 минут назад
Депутат Свищев о проверке «Крыльев» по запросу Федорищева: «Где результаты-то? Все, проверка прошла? Миллионы людей в России ждут разрешения ситуации»
33сегодня, 14:40
Нигматуллин о «Вероне»: «Пережил депрессию – в декабре был лучшим спортсменом России, а в январе не играл в средней команде с непонятным тренером. В Италии агентские истории, войны – попал под раздачу»
10сегодня, 14:22
Генсек РФС о возвращении пива на стадионы: «Следующий комитет, от которого требуется положительное заключение, – по экономике. Дальше вопрос могут включить в план Госдумы»
9сегодня, 14:20
Чемпионат Англии. «МЮ» принимает «Борнмут», «Челси» в гостях у «Эвертона», «Ливерпуль» против «Тоттенхэма»
909сегодня, 14:00Live
«Краснодар» предложил 6+1,5 млн долларов за 28-летнего хавбека Кристальдо. «Гремио» отказал после переговоров (RTI Esporte)
22сегодня, 13:18
Ко всем новостям
Последние новости
Булыкин о бане России: «Конфликты идут по всему миру, отстранили только нас. Почему так? Тяжело пробить эту стену непонимания, сопротивления недружественных стран»
15 минут назад
Кубок Франции. «Монако» Головина против «Юнион Сен-Жан», «Бордо» – «Ренн», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Лансом»
8сегодня, 13:45Live
«Вольфсбург» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
7 минут назад
«Тоттенхэм» – «Ливерпуль». Салах и Сон играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
67 минут назад
«Реал» – «Севилья». 2:0 – Мбаппе и Вальверде забили. Онлайн-трансляция
6310 минут назадLive
Митрофанов о матче сборной России с Медиалигой: «Вероятность – меньше 10%. Если национальная команда не будет обеспечена играми, можно попытаться сыграть с легионерами РПЛ»
13 минут назад
Чемпионат Нидерландов. ПСВ разгромил «Фейеноорд» – 3:0
618 минут назад
«Максименко и Агкацев могли бы заиграть в Серии А. Назвал бы еще Лантратова, однако этот сезон для него не очень складывается». Нигматуллин о российских голкиперах
427 минут назад
«МЮ» пропустил 17 голов со стандартов в АПЛ в 2024-м – антирекорд клуба в лиге за календарный год
332 минуты назад
Лаутаро считает, что Индзаги недооценивают: «Иногда он мыслит как футболист, очень хорошо нас понимает. С ним я вышел на другой уровень»
135 минут назад
Рекомендуем