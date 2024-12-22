Моуринью об 1:1 с «Еюпспором»: «Некачественный матч, в Турции происходит то, чего я не видел раньше. Я отвечаю за свою команду – «Фенербахче» выступил плохо, игроки должны отдавать больше»

Жозе Моуринью высказался о специфике футбола в Турции.

Ранее «Фенербахче» сыграл вничью с «Еюпспором » (1:1) в 17-м туре чемпионата Турции. Во время перерыва в туннеле началась драка, которую Моуринью описал как «бунт» 200 человек.

«Это была катастрофа. Сколько времени было сыграно в матче, сколько остановок было сделано, сколько раз игроки оказывались на земле? Много раз. Качество матча было очень плохим. Было много технических ошибок. Для меня это был слабый и некачественный матч. Я несу ответственность не за низкое качество матча, а за свою команду. Моя команда выступила плохо. Было сложно удерживать мяч, перехватывать его. Мы допустили ошибки в розыгрыше.

Во втором тайме мы были лучше. Хотя я бы не сказал, что явно, но мы располагались [лучше]. У соперника был шанс контратаковать, когда теряли мяч. Это был слабый матч для меня, слабое выступление моей команды.

Игроки должны отдавать больше. В Турции есть некоторые вещи, которые даются нелегко. Я видел здесь то, чего не видел за свою долгую карьеру. Например, то, что произошло в коридоре раздевалки в перерыве. Это сложно.

Игроки здесь уже давно, они должны адаптироваться. Новичкам тоже нужно адаптироваться к этой ситуации. Наш клуб предоставляет игрокам лучшие условия. Я знаю свои собственные качества, я знаю качество нашей команды. Мы даем лучшее нашим игрокам на тренировках. Если вы спросите, чего вы ждете от своих игроков во второй половине чемпионата, я ожидаю этого», – заявил главный тренер «Фенербахче».

У Моуринью ни одной победы над командами из топ-6 лиги Турции. «Фенербахче» выиграл лишь 1 из 4 последних матчей