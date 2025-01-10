Роналду после гола «Аль-Охдуду» с пенальти: «Лучший способ начать год»

Криштиану Роналду доволен победой над «Аль-Охдудом» (3:1).

Нападающий «Аль-Насра » в игре 14-го тура лиги Саудовской Аравии отметился голом с пенальти. Его команда выиграла первый матч в 2025-м.

«Лучший способ начать год», – написал 39-летний португалец.

Роналду забил 171 из 202 пенальти в карьере. У Месси 109 голов с точки при 140 попытках