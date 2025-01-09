39-летний Роналду забил 9 голов в 6 последних матчах за «Аль-Наср» и Португалию
Криштиану Роналду продлил голевую серию до 6 матчей.
Нападающий «Аль-Насра» реализовал пенальти на 42-й минуте игры 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Охдудом».
Начиная с 15 ноября 39-летний португалец провел шесть матчей в составе клуба и сборной и забил в каждом из них. В общей сложности за это время у него 9 голов, в том числе три дубля.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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