39-летний Роналду забил 9 голов в 6 последних матчах за «Аль-Наср» и Португалию

Криштиану Роналду продлил голевую серию до 6 матчей.

Нападающий «Аль-Насра » реализовал пенальти на 42-й минуте игры 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Охдудом ».

Начиная с 15 ноября 39-летний португалец провел шесть матчей в составе клуба и сборной и забил в каждом из них. В общей сложности за это время у него 9 голов, в том числе три дубля.

Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь .