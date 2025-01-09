Роналду забивает 24 года подряд – с 2002-го. Форварду «Аль-Насра» и сборной Португалии 39 лет
Криштиану Роналду забивает на протяжении 24 лет.
Сегодня форвард «Аль-Насра» реализовал пенальти в ворота «Аль-Охдуда» (3:1) в чемпионате Саудовской Аравии. Это была его первая игра в 2025-м.
Впервые португалец отличился в октябре 2002-го, выступая в составе «Спортинга». С тех пор он забивает в каждом календарном году.
Подробно со статистикой 39-летнего Роналду можно ознакомиться здесь.
39-летний Роналду забил 9 голов в 6 последних матчах за «Аль-Наср» и Португалию
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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