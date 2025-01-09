Роналду забивает 24 года подряд – с 2002-го. Форварду «Аль-Насра» и сборной Португалии 39 лет

Криштиану Роналду забивает на протяжении 24 лет.

Сегодня форвард «Аль-Насра » реализовал пенальти в ворота «Аль-Охдуда » (3:1) в чемпионате Саудовской Аравии. Это была его первая игра в 2025-м.

Впервые португалец отличился в октябре 2002-го, выступая в составе «Спортинга». С тех пор он забивает в каждом календарном году.

Подробно со статистикой 39-летнего Роналду можно ознакомиться здесь .

39-летний Роналду забил 9 голов в 6 последних матчах за «Аль-Наср» и Португалию