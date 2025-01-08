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Ямаль в стиле Мбаппе отпраздновал гол «Атлетику» в Суперкубке Испании

Ламин Ямаль отпраздновал гол в стиле Килиана Мбаппе.

Вингер «Барселоны» поразил ворота «Атлетика» в полуфинале Суперкубка Испании (2:0, второй тайм). 

17-летний футболист отпраздновал забитый мяч в стиле форварда «Реала» Килиана Мбаппе, скрестив руки на груди. 

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: x.com/LaLigaEN/

Опубликовал: Алексей Белоус
logoКилиан Мбаппе
logoРеал Мадрид
logoБарселона
logoЛамин Ямаль
logoАтлетик
logoЛа Лига
logoСуперкубок Испании
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