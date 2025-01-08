Ямаль в стиле Мбаппе отпраздновал гол «Атлетику» в Суперкубке Испании
Ламин Ямаль отпраздновал гол в стиле Килиана Мбаппе.
Вингер «Барселоны» поразил ворота «Атлетика» в полуфинале Суперкубка Испании (2:0, второй тайм).
17-летний футболист отпраздновал забитый мяч в стиле форварда «Реала» Килиана Мбаппе, скрестив руки на груди.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фото: x.com/LaLigaEN/
Опубликовал: Алексей Белоус
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