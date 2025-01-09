Икарди и Чина Суарес сообщили об отношениях. Девушка отправляла видео с мастурбацией игрокам сборной Аргентины, из-за нее Мауро и Ванда расстались

Мауро Икарди подтвердил отношения с Чиной Суарес.

Ранее сообщалось , что девушка отправляла Мауро и еще 4 игрокам сборной Аргентины видео с мастурбацией. Ванда Нара обвиняла Икарди в том, что он разрушил семью из-за Чины Суарес.

Мауро опубликовал в своих соцсетях романтический пост в адрес Суарес и совместные фотографии с девушкой.

«Говорят, что лучшие истории начинаются тогда, когда вы меньше всего их ждете... Кто знает... Это судьба, та самая судьба, которая всегда находит способ свести двух людей вместе, независимо от того, сколько времени проходит и сколько дорог предстоит пройти.

Потому что есть встречи, которые, кажется, предначертаны звездами, теми, на которые мы смотрели вместе каждую ночь, когда были детьми и мечтали о многом. Сегодня мне больше не нужны знаки, я знаю, что с тобой я там, где должен быть», – написал нападающий «Галатасарая ».

Фото: instagram.com/mauroicardi