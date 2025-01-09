«Если Кварацхелия перейдет в «ПСЖ», хуже не будет. «МЮ» – лучший вариант, клуб нуждается в нем, и это Англия». Арчил Арвеладзе о Хвиче
Ранее сообщалось, что вингера «Наполи» и сборной Грузии этой зимой хочет подписать «ПСЖ». «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, рассматривает обмен Хвичи на Маркуса Рэшфорда.
«Если Хвича перейдет в «ПСЖ», хуже для него не будет. Команда наверняка снова станет чемпионом Франции, каждый год играет в Лиге чемпионов. Хотя «Наполи» тоже в этом сезоне точно попадет в ЛЧ.
Если бы я решал, то сказал бы, что лучший вариант для Кварацхелии – «Манчестер Юнайтед». Во-первых, это Англия, во-вторых, Манчестер, в-третьих, «Манчестер» нуждается в Хвиче. У них сейчас не очень хорошая ситуация, хоть с новым тренером играют лучше, но результата по-прежнему нет.
А еще говорят, что Осимхен может перейти в «МЮ», у них могла бы быть хорошая связка», – сказал бывший нападающий сборной Грузии.
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