«Если Кварацхелия перейдет в «ПСЖ», хуже не будет. «МЮ» – лучший вариант, клуб нуждается в нем, и это Англия». Арчил Арвеладзе о Хвиче

Арчил Арвеладзе заявил, что Хвиче Кварацхелии стоит перейти в «Ман Юнайтед».

Ранее сообщалось , что вингера «Наполи» и сборной Грузии этой зимой хочет подписать «ПСЖ ». «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, рассматривает обмен Хвичи на Маркуса Рэшфорда.

«Если Хвича перейдет в «ПСЖ», хуже для него не будет. Команда наверняка снова станет чемпионом Франции, каждый год играет в Лиге чемпионов . Хотя «Наполи » тоже в этом сезоне точно попадет в ЛЧ.

Если бы я решал, то сказал бы, что лучший вариант для Кварацхелии – «Манчестер Юнайтед ». Во-первых, это Англия, во-вторых, Манчестер, в-третьих, «Манчестер» нуждается в Хвиче. У них сейчас не очень хорошая ситуация, хоть с новым тренером играют лучше, но результата по-прежнему нет.

А еще говорят, что Осимхен может перейти в «МЮ», у них могла бы быть хорошая связка», – сказал бывший нападающий сборной Грузии.