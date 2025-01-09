«ПСЖ» ведет переговоры с «Наполи» по трансферу Хвичи. Парижане не исключают обмена с доплатой, в сделку могут включить Шкриньяра

«ПСЖ» может включить игроков в сделку по Хвиче Кварацхелии.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, парижский клуб напрямую контактирует с «Наполи» и надеется подписать вингера уже в это трансферное окно.

«ПСЖ » не исключает обмена с доплатой – в частности, в сделку может быть включен защитник Милан Шкриньяр .

В нынешнем сезоне Хвича отметился 5 голами и 3 ассистами в 17 матчах за «Наполи » в Серии А. Его подробная статистика доступна здесь .

«МЮ» рассматривает обмен Рэшфорда на Хвичу. Вингер «Наполи» также интересен «ПСЖ» (L’Équipe)