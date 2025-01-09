«ПСЖ» ведет переговоры с «Наполи» по трансферу Хвичи. Парижане не исключают обмена с доплатой, в сделку могут включить Шкриньяра
«ПСЖ» может включить игроков в сделку по Хвиче Кварацхелии.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, парижский клуб напрямую контактирует с «Наполи» и надеется подписать вингера уже в это трансферное окно.
«ПСЖ» не исключает обмена с доплатой – в частности, в сделку может быть включен защитник Милан Шкриньяр.
В нынешнем сезоне Хвича отметился 5 голами и 3 ассистами в 17 матчах за «Наполи» в Серии А. Его подробная статистика доступна здесь.
«МЮ» рассматривает обмен Рэшфорда на Хвичу. Вингер «Наполи» также интересен «ПСЖ» (L’Équipe)
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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