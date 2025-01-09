«МЮ» рассматривает обмен Рэшфорда на Хвичу. Вингер «Наполи» также интересен «ПСЖ» (L’Équipe)
«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» поборются за подписание Хвичи Кварацхелии.
По информации L’Équipe, «МЮ» связался с «Наполи» по поводу возможного трансфера грузинского вингера. Клубы не исключают возможного обмена Хвичи на Маркуса Рэшфорда.
Вместе с этим продолжаются контакты между «Наполи» и «ПСЖ», и в настоящее время посредники пытаются найти решение, которое позволило бы парижанам продвинуться в переговорах по Кварацхелии.
Отмечается, что руководство неаполитанцев уже не исключает возможной продажи игрока.
Срок контракта Хвичи с «Наполи» истекает летом 2027 года. В нынешнем сезоне на счету футболиста 5 голов и 3 ассиста в 17 матах Серии А – его подробная статистика доступна здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: L’Équipe
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем