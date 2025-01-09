«МЮ» рассматривает обмен Рэшфорда на Хвичу. Вингер «Наполи» также интересен «ПСЖ» (L’Équipe)

«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» поборются за подписание Хвичи Кварацхелии.

По информации L’Équipe, «МЮ » связался с «Наполи» по поводу возможного трансфера грузинского вингера. Клубы не исключают возможного обмена Хвичи на Маркуса Рэшфорда .

Вместе с этим продолжаются контакты между «Наполи» и «ПСЖ », и в настоящее время посредники пытаются найти решение, которое позволило бы парижанам продвинуться в переговорах по Кварацхелии .

Отмечается, что руководство неаполитанцев уже не исключает возможной продажи игрока.

Срок контракта Хвичи с «Наполи » истекает летом 2027 года. В нынешнем сезоне на счету футболиста 5 голов и 3 ассиста в 17 матах Серии А – его подробная статистика доступна здесь .