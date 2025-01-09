Мойес готов вернуться в «Эвертон». Дэвид будет одним из главных претендентов на пост главного тренера (Бен Джейкобс)

Дэвид Мойес может снова стать главным тренером «Эвертона».

Сегодня клуб объявил об отставке Шона Дайча .

По данным журналиста Бена Джейкобса, Дэвид Мойес открыт к возвращению в «Эвертон », ожидается, что он станет одним из главных претендентов на вакантную должность. 61-летний шотландский специалист возглавлял «Эвертон» с 2002 по 2013 год.

Также сообщается, что Паулу Фонсека и Ли Карсли готовы занять пост главного тренера, однако на данный момент контактов с ними не было.