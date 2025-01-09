Мойес готов вернуться в «Эвертон». Дэвид будет одним из главных претендентов на пост главного тренера (Бен Джейкобс)
Дэвид Мойес может снова стать главным тренером «Эвертона».
Сегодня клуб объявил об отставке Шона Дайча.
По данным журналиста Бена Джейкобса, Дэвид Мойес открыт к возвращению в «Эвертон», ожидается, что он станет одним из главных претендентов на вакантную должность. 61-летний шотландский специалист возглавлял «Эвертон» с 2002 по 2013 год.
Также сообщается, что Паулу Фонсека и Ли Карсли готовы занять пост главного тренера, однако на данный момент контактов с ними не было.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Бена Джейкобса
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