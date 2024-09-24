«Эвертон» может пригласить Саутгейта. Новый владелец клуба Фридкин считает экс-тренера Англии «амбициозным вариантом» (GiveMeSport)
Гарет Саутгейт может стать новым главным тренером «Эвертона».
По информации издания GiveMeSport, новый владелец клуба Дэн Фридкин рассматривает возможность замены Шона Дайча.
Окончательное решение еще не принято, но Фридкин заинтересован в бывшем тренере сборной Англии и считает его «амбициозным вариантом» для клуба.
Американский бизнесмен ждет, когда сделка о покупке «Эвертона» будет одобрена регулирующими органами, прежде чем совершать какие-либо действия.
После пяти туров АПЛ клуб из Ливерпуля находится на последнем месте, набрав одно очко.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: GiveMeSport
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