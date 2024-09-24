«Эвертон» может пригласить Саутгейта. Новый владелец клуба Фридкин считает экс-тренера Англии «амбициозным вариантом» (GiveMeSport)

Гарет Саутгейт может стать новым главным тренером «Эвертона».

По информации издания GiveMeSport, новый владелец клуба Дэн Фридкин рассматривает возможность замены Шона Дайча .

Окончательное решение еще не принято, но Фридкин заинтересован в бывшем тренере сборной Англии и считает его «амбициозным вариантом» для клуба.

Американский бизнесмен ждет, когда сделка о покупке «Эвертона » будет одобрена регулирующими органами, прежде чем совершать какие-либо действия.

После пяти туров АПЛ клуб из Ливерпуля находится на последнем месте, набрав одно очко.