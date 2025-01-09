«Атлетико» обошел «Барселону» в борьбе за соглашение с Red Bull (Рубен Урия)

«Атлетико» выиграл борьбу за спонсора у «Барселоны».

Сегодня мадридцы объявили о сотрудничестве с Red Bull. Компания по производству энергетических напитков заключила с клубом контракт до июня 2027 года.

As отмечает , что Riyadh Air останется основным спонсором «Атлетико » – их соглашение предусматривает выплату 40 млн евро в год. Однако договоренность с Red Bull тоже принесет столичной команде очень хорошие деньги, а также поспособствует росту узнаваемости ее бренда во всем мире.

Журналист Рубен Урия утверждает, что «Барселона » тоже пыталась договориться с Red Bull, но «Атлетико» сумел обойти ее.