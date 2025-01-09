«Атлетико» обошел «Барселону» в борьбе за соглашение с Red Bull (Рубен Урия)
«Атлетико» выиграл борьбу за спонсора у «Барселоны».
Сегодня мадридцы объявили о сотрудничестве с Red Bull. Компания по производству энергетических напитков заключила с клубом контракт до июня 2027 года.
As отмечает, что Riyadh Air останется основным спонсором «Атлетико» – их соглашение предусматривает выплату 40 млн евро в год. Однако договоренность с Red Bull тоже принесет столичной команде очень хорошие деньги, а также поспособствует росту узнаваемости ее бренда во всем мире.
Журналист Рубен Урия утверждает, что «Барселона» тоже пыталась договориться с Red Bull, но «Атлетико» сумел обойти ее.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Рубена Урии
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