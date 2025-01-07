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  • Неймар согласился со словами Роналду, что саудовский чемпионат сильнее французского: «У Лиги 1 есть свои плюсы, но здесь игроки лучше. Уровень растет»
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Неймар согласился со словами Роналду, что саудовский чемпионат сильнее французского: «У Лиги 1 есть свои плюсы, но здесь игроки лучше. Уровень растет»

Неймар считает, что саудовский чемпионат превосходит французский.

Нападающий «Аль-Хилаля», ранее выступавший за «ПСЖ», согласился с Криштиану Роналду, который заявил, что чемпионат Саудовской Аравии сильнее, чем Лига 1. 

«Сегодня, я думаю, так и есть. Уровень саудовской лиги растет, и, судя по тому, что я вижу, она лучше, чем Лига 1. У Лиги 1 есть свои плюсы. Она очень сильная. Я играл там, поэтому хорошо это знаю. Однако сегодня игроки саудовской лиги лучше.

Саудовская Аравия удивила меня в положительном смысле. Люди, страна, города, культура. Я думаю, что эта страна постоянно развивается. В 2034 году она также примет чемпионат мира, который, я думаю, будет невероятным», – сказал бразильский футболист.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: CNN
logoКриштиану Роналду
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoНеймар
logoАль-Хилаль
logoлига 1 Франция
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