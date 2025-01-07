Неймар согласился со словами Роналду, что саудовский чемпионат сильнее французского: «У Лиги 1 есть свои плюсы, но здесь игроки лучше. Уровень растет»

Неймар считает, что саудовский чемпионат превосходит французский.

Нападающий «Аль-Хилаля », ранее выступавший за «ПСЖ», согласился с Криштиану Роналду , который заявил, что чемпионат Саудовской Аравии сильнее, чем Лига 1.

«Сегодня, я думаю, так и есть. Уровень саудовской лиги растет, и, судя по тому, что я вижу, она лучше, чем Лига 1. У Лиги 1 есть свои плюсы. Она очень сильная. Я играл там, поэтому хорошо это знаю. Однако сегодня игроки саудовской лиги лучше.

Саудовская Аравия удивила меня в положительном смысле. Люди, страна, города, культура. Я думаю, что эта страна постоянно развивается. В 2034 году она также примет чемпионат мира, который, я думаю, будет невероятным», – сказал бразильский футболист.