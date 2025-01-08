Роналду сможет играть, когда ему будет глубоко за 40, считает Шерингем: «У него невероятное тело, и Криштиану следит за ним в миллион раз лучше, чем игроки моего времени»
Тедди Шерингем поделился мнением о будущем Криштиану Роналду.
«Сможет ли Криштиану Роналду играть, когда ему будет глубоко за 40? Это зависит от обстоятельств. В этом возрасте становится все труднее восстанавливаться после ушибов и мелких травм.
У него невероятное тело, и он следит за ним в миллион раз лучше, чем игроки моего времени.
Если кто-то и будет играть в таком возрасте, то это он, потому что он следит за собой так тщательно», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» в интервью BoyleSports.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
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