«Айнтрахт» вряд ли продаст Мармуша в январе. С «Сити» контактов не было

«Айнтрахт» не готов отпустить Омара Мармуша в январе.

Ранее сообщалось , что «Ман Сити » готов заплатить 50 млн евро за египетского форварда в текущее трансферное окно.

Как пишет журналист Бен Джейкобс, позиция «горожан» по Мармушу остается неизменной, игрок высоко оценивается клубом. Однако есть сомнения, что «Айнтрахт » согласится на продажу в середине сезона. Контактов между клубами пока не было.

25-летний Мармуш занимает второе место среди лучших бомбардиров Бундеслиги в этом сезоне после Харри Кейна с 13 голами и семью результативными передачами.