«Айнтрахт» вряд ли продаст Мармуша в январе. С «Сити» контактов не было
«Айнтрахт» не готов отпустить Омара Мармуша в январе.
Ранее сообщалось, что «Ман Сити» готов заплатить 50 млн евро за египетского форварда в текущее трансферное окно.
Как пишет журналист Бен Джейкобс, позиция «горожан» по Мармушу остается неизменной, игрок высоко оценивается клубом. Однако есть сомнения, что «Айнтрахт» согласится на продажу в середине сезона. Контактов между клубами пока не было.
25-летний Мармуш занимает второе место среди лучших бомбардиров Бундеслиги в этом сезоне после Харри Кейна с 13 голами и семью результативными передачами.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Бена Джейкобса
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