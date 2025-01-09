Алдонин об оценочных суждениях комментаторов: «Это их не красит. Зритель должен понимать, что происходит на поле, кто с мячом. Давать оценку – задача экспертов и специалистов»
– Выделите трех комментаторов «Матч ТВ», чья работа нравится больше всего.
– Не хочу никого выделять.
– Раздражают ли вас оценочные суждения от комментаторов?
– Мне кажется, это не красит комментатора. Давать оценку – это задача экспертов и специалистов. Если человек слушает радио, то он должен понимать, что происходит на поле, кто с мячом и так далее. Какие-то интересные истории или факты – почему нет?
Но оценки, мне кажется, это касается больше телевизионных эфиров, связанных как раз с экспертами и ведущими, которые разбирают более подробно матч. Во время игры точно не надо по горячим следам настроить зрителей против кого-то.
– Как вы оцениваете идею, чтобы на матчах работали один комментатор и один бывший футболист или тренер?
– Неплохо.
– Хотели бы сами прокомментировать какой-нибудь матч?
– Все зависит от условий. Бесплатно этим заниматься я точно не хочу, – сказал экс-игрок сборной России.
Карпин о своей критике работы комментаторов: «Не понял, от чего так все возбудились, я 15 лет про это говорю. На федеральном канале комментатор не должен оценивать игрока. Это не его канал»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий