Алдонин об оценочных суждениях комментаторов: «Это их не красит. Зритель должен понимать, что происходит на поле, кто с мячом. Давать оценку – задача экспертов и специалистов»

Евгений Алдонин высказался о работе футбольных комментаторов.

– Выделите трех комментаторов «Матч ТВ», чья работа нравится больше всего.

– Не хочу никого выделять.

– Раздражают ли вас оценочные суждения от комментаторов?

– Мне кажется, это не красит комментатора. Давать оценку – это задача экспертов и специалистов. Если человек слушает радио, то он должен понимать, что происходит на поле, кто с мячом и так далее. Какие-то интересные истории или факты – почему нет?

Но оценки, мне кажется, это касается больше телевизионных эфиров, связанных как раз с экспертами и ведущими, которые разбирают более подробно матч. Во время игры точно не надо по горячим следам настроить зрителей против кого-то.

– Как вы оцениваете идею, чтобы на матчах работали один комментатор и один бывший футболист или тренер?

– Неплохо.

– Хотели бы сами прокомментировать какой-нибудь матч?

– Все зависит от условий. Бесплатно этим заниматься я точно не хочу, – сказал экс-игрок сборной России.

Карпин о своей критике работы комментаторов: «Не понял, от чего так все возбудились, я 15 лет про это говорю. На федеральном канале комментатор не должен оценивать игрока. Это не его канал»