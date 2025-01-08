Мостовой о паузе в РПЛ: «Не сижу в ожидании – есть чем заняться и что посмотреть»

Александр Мостовой заявил, что не скучает по матчам Мир РПЛ.

«Скучаю ли я по РПЛ? Вообще нет – есть чем заняться и что посмотреть.

Точно не сижу в ожидании чемпионата. Все идет своим чередом», – сказал экс-игрок сборной России.

Чемпионат России возобновится 28 февраля после зимней паузы.