Мостовой о паузе в РПЛ: «Не сижу в ожидании – есть чем заняться и что посмотреть»
Александр Мостовой заявил, что не скучает по матчам Мир РПЛ.
«Скучаю ли я по РПЛ? Вообще нет – есть чем заняться и что посмотреть.
Точно не сижу в ожидании чемпионата. Все идет своим чередом», – сказал экс-игрок сборной России.
Чемпионат России возобновится 28 февраля после зимней паузы.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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