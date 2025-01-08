Глава ФНЛ о показе Первой лиги в Китае: «Платформа с 1,3 млрд пользователей, пока цифры не очень большие, но это необходимо для развития турнира. Отказались от контракта с Казахстаном»
Матчи Мелбет Первой лиги продолжают транслировать в Китае.
«Мы пробовали транслировать Мелбет Первую лигу в Казахстане, но в итоге отказались от этого контракта по разным причинам.
Но есть китайская платформа с более чем 1,3 млрд пользователей, которая транслирует матчи Первой лиги на Китай, работа в этом направлении продолжается.
Пока цифры не очень большие, но нам это необходимо для развития лиги», – сказал президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов.
По итогам первой части сезона в таблице Первой лиги лидирует калининградская «Балтика», в активе которой 45 очков в 21 матче. Вторым идет московское «Торпедо» (43), далее – екатеринбургский «Урал» и «Сочи» (по 37).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ТАСС
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