Защитник сборной Узбекистана Хусанов интересен «Тоттенхэму» и «Ньюкаслу». Игрок «Ланса» оценивается в 25 млн фунтов
Клубы АПЛ интересуются игроком сборной Узбекистана.
По информации The Telegraph, семь клубов Премьер-лиги, в числе которых «Тоттенхэм» и «Ньюкасл», проявляют интерес к защитнику «Ланса» Абдукодиру Хусанову.
Футболист перешел во французскую команду из «Энергетик-БГУ» в 2023 году за 100 тысяч евро. Следующий трансфер игрока может обойтись потенциальным покупателям в 25 миллионов фунтов.
Ранее сообщалось, что за Хусановым также следит «ПСЖ».
В текущем розыгрыше Лиги 1 Абдукодир провел 11 матчей. Статистику 20-летнего защитника можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Telegraph
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости