Защитник сборной Узбекистана Хусанов интересен «Тоттенхэму» и «Ньюкаслу». Игрок «Ланса» оценивается в 25 млн фунтов

Клубы АПЛ интересуются игроком сборной Узбекистана.

По информации The Telegraph, семь клубов Премьер-лиги, в числе которых «Тоттенхэм » и «Ньюкасл », проявляют интерес к защитнику «Ланса » Абдукодиру Хусанову .

Футболист перешел во французскую команду из «Энергетик-БГУ» в 2023 году за 100 тысяч евро. Следующий трансфер игрока может обойтись потенциальным покупателям в 25 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось , что за Хусановым также следит «ПСЖ».

В текущем розыгрыше Лиги 1 Абдукодир провел 11 матчей. Статистику 20-летнего защитника можно найти здесь .