«Ман Сити» готов заплатить 33 млн фунтов и бонусы за 18-летнего защитника «Палмейраса» Рейса. Пеп хочет видеть игрока уже в январе
«Ман Сити» работает над подписанием защитника «Палмейраса» Витора Рейса.
По информации UOL, «горожане» готовы предложить около 33 млн фунтов за 18-летнего бразильца с возможностью включения бонусов.
Английский клуб уже достиг устной договоренности с игроком и спешит завершить сделку.
Отмечается, что тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола настаивает на том, чтобы Витор прибыл в команду уже в январе.
В случае, если сделка будет завершена, Рейс станет самым дорогим центральным защитником в истории бразильского футбола, превзойдя Лукаса Бералдо, проданного из «Сан-Паулу» в «ПСЖ» в 2023 году за 20 миллионов евро.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: UOL
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем