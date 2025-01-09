«Ман Сити» готов заплатить 33 млн фунтов и бонусы за 18-летнего защитника «Палмейраса» Рейса. Пеп хочет видеть игрока уже в январе

«Ман Сити» работает над подписанием защитника «Палмейраса» Витора Рейса.

По информации UOL, «горожане» готовы предложить около 33 млн фунтов за 18-летнего бразильца с возможностью включения бонусов.

Английский клуб уже достиг устной договоренности с игроком и спешит завершить сделку.

Отмечается, что тренер «Ман Сити » Пеп Гвардиола настаивает на том, чтобы Витор прибыл в команду уже в январе.

В случае, если сделка будет завершена, Рейс станет самым дорогим центральным защитником в истории бразильского футбола, превзойдя Лукаса Бералдо , проданного из «Сан-Паулу » в «ПСЖ » в 2023 году за 20 миллионов евро.