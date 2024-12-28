Широков считает, что сейчас в России нет игроков с пасом, как у него: «Батраков близок»
Роман Широков считает, что в России сейчас нет игроков с таким же пасом, как у него.
– Вы известны своим хорошим пасом. Есть ли сейчас в России футболисты с таким же качеством, как у вас?
– Батраков в последнее время может этим отличаться.
– Еще кто-нибудь?
– Таких, как я, нет. Батраков близок, – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем