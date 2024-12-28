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Широков считает, что сейчас в России нет игроков с пасом, как у него: «Батраков близок»

Роман Широков считает, что в России сейчас нет игроков с таким же пасом, как у него.

– Вы известны своим хорошим пасом. Есть ли сейчас в России футболисты с таким же качеством, как у вас?

– Батраков в последнее время может этим отличаться.

– Еще кто-нибудь?

– Таких, как я, нет. Батраков близок, – сказал бывший полузащитник сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
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