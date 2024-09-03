Губерниев про Батракова в «Зените»: «Если продолжит так играть, то может и в «Барселоне» оказаться. Побольше бы нам таких»
Дмитрий Губерниев оценил игру Алексея Батракова на старте сезона.
19-летний полузащитник «Локомотива» забил 3 гола и отдал 5 результативных передач в первых 7 турах Мир РПЛ.
– Сейчас многие с детства за Батракова, он фактически должен превратиться в связующее звено в сборной. Блестящая политика «Локомотива» в смысле состава из российских игроков. Мы бац – открыли новую звездочку, которую сразу заметили тренеры сборной. Писарев вообще в восторге. Просто в полном! Я думаю, что и Валерий Георгиевич Карпин тоже. Стратегия, тактика трансферной политики команды Юрия Нагорных. Побольше бы нам таких Батраковых.
– Стоит ждать Батракова в «Зените»?
– Не в этом сезоне точно. Потом, если он продолжит так играть, то может и в «Барселоне» оказаться, – сказал комментатор «Матч ТВ».
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Да не вы, мля, бац, открыли "новую звездочку", а Михалыч, Михаил Михайлович Галактионов открыл.
У Галактионова Глушенкова забрали - а Михалыч словно и не заметил, словно так и надо. Нате вам Батракова )
Вот же Губерниев жук - и Нагорных приплел, и Карпина по отчеству вспомнил ...
А Галактионова сделал вид, что не заметил.
Пока выглядит очень прилично,продолжай и всё у тебя будет хорошо, парень!