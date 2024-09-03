Губерниев про Батракова в «Зените»: «Если продолжит так играть, то может и в «Барселоне» оказаться. Побольше бы нам таких»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Николай Писарев Дмитрий Губерниев Алексей Батраков Футбол

Дмитрий Губерниев оценил игру Алексея Батракова на старте сезона.

19-летний полузащитник «Локомотива» забил 3 гола и отдал 5 результативных передач в первых 7 турах Мир РПЛ

– Сейчас многие с детства за Батракова, он фактически должен превратиться в связующее звено в сборной. Блестящая политика «Локомотива» в смысле состава из российских игроков. Мы бац – открыли новую звездочку, которую сразу заметили тренеры сборной. Писарев вообще в восторге. Просто в полном! Я думаю, что и Валерий Георгиевич Карпин тоже. Стратегия, тактика трансферной политики команды Юрия Нагорных. Побольше бы нам таких Батраковых.

– Стоит ждать Батракова в «Зените»?

– Не в этом сезоне точно. Потом, если он продолжит так играть, то может и в «Барселоне» оказаться, – сказал комментатор «Матч ТВ».

8 комментариев
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Поменьше Губеров, по больше Батраков. И жизнь стране измениться к лучшему!
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Кто «вы»? Кому «вам»?
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Только после Глушенкова,в Барселону!)
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Кого там ещё сватают в Зенит? Любимая тема для желтушной спортивной журналистики, когда писать больше не о чем пишут о семейных делах Сафонова, устраивают карьеры Валиевой и Загитовой, ну и конечно о Зените. Хорошо хоть эпопея Соболева завершена, такую тему отобрали у этих "акробатов пера, этих виртуозов фарса, этих шакалов ротационных машин "
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"Мы бац – открыли новую звездочку.."
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Да не вы, мля, бац, открыли "новую звездочку", а Михалыч, Михаил Михайлович Галактионов открыл.

У Галактионова Глушенкова забрали - а Михалыч словно и не заметил, словно так и надо. Нате вам Батракова )

Вот же Губерниев жук - и Нагорных приплел, и Карпина по отчеству вспомнил ...

А Галактионова сделал вид, что не заметил.
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Успехов Батракову в карьере!
Пока выглядит очень прилично,продолжай и всё у тебя будет хорошо, парень!
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А если бы ещё не продали Глушенкова? Барселона сама переезжает в Нью-Баковку!
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Ответ Дмитрий9779
Успехов Батракову в карьере! Пока выглядит очень прилично,продолжай и всё у тебя будет хорошо, парень!
Вся наша проблема в том, что как появляется игрок отыграаший пару игры хорошо, его сразу заваливают, и на эти грабли мы наступает раз за разом
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