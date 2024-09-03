Губерниев про Батракова в «Зените»: «Если продолжит так играть, то может и в «Барселоне» оказаться. Побольше бы нам таких»

Дмитрий Губерниев оценил игру Алексея Батракова на старте сезона.

19-летний полузащитник «Локомотива» забил 3 гола и отдал 5 результативных передач в первых 7 турах Мир .

– Сейчас многие с детства за Батракова, он фактически должен превратиться в связующее звено в сборной. Блестящая политика « » в смысле состава из российских игроков. Мы бац – открыли новую звездочку, которую сразу заметили тренеры сборной. Писарев вообще в восторге. Просто в полном! Я думаю, что и Валерий Георгиевич Карпин тоже. Стратегия, тактика трансферной политики команды Юрия Нагорных. Побольше бы нам таких Батраковых.

– Стоит ждать в « »?

– Не в этом сезоне точно. Потом, если он продолжит так играть, то может и в «Барселоне» оказаться, – сказал комментатор «Матч ТВ».