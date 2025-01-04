Агент Батракова считает Гвардиолу идеальным тренером для Алексея: «Он развивал футболистов в клубах, в которых работал»

Агент Алексея Батракова назвал идеального тренера для своего клиента.

– Как вы считаете, какой чемпионат подойдет Алексею больше всего?

– Я бы больше отталкивался не от чемпионата, а от тренера. Нужен тренер, который сможет правильно его использовать и развивать дальше.

– Например.

– Пеп Гвардиола .

– Не слишком круто?

– Не привязывайтесь к тому, что он работает в «Манчестер Сити ». Гвардиола был не только там. Он тренировал «Барселону», «Баварию».

Речь о том, что в этих клубах он не только ставил игру и приносил результат, но и развивал футболистов, – сказал Владимир Кузьмичев .