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Агент Батракова считает Гвардиолу идеальным тренером для Алексея: «Он развивал футболистов в клубах, в которых работал»

Агент Алексея Батракова назвал идеального тренера для своего клиента.

– Как вы считаете, какой чемпионат подойдет Алексею больше всего?

– Я бы больше отталкивался не от чемпионата, а от тренера. Нужен тренер, который сможет правильно его использовать и развивать дальше.

– Например.

Пеп Гвардиола.

– Не слишком круто?

– Не привязывайтесь к тому, что он работает в «Манчестер Сити». Гвардиола был не только там. Он тренировал «Барселону», «Баварию».

Речь о том, что в этих клубах он не только ставил игру и приносил результат, но и развивал футболистов, – сказал Владимир Кузьмичев.

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoАлексей Батраков
logoпремьер-лига Россия
агенты
logoЛокомотив
Владимир Кузьмичев
logoПеп Гвардиола
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
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