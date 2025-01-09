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Файзулин о еврокубках: «Зенит» хорошо бы смотрелся. Формат ЛЧ поменялся, но все плюс-минус как раньше»

Виктор Файзулин предположил, как нынешний «Зенит» мог бы выступать в еврокубках.

– Жаль, что нельзя посмотреть на нынешний «Зенит» в еврокубках?

– Конечно! Было бы очень интересно. Но вообще эти ощущения уже притупляются. Сначала думали, как же мы без всего этого будем, без международных матчей и т. д. Однако ко всему привыкаешь. И, знаете, мне сейчас смотреть РПЛ интереснее, чем любой другой чемпионат. Это свое, ты всех знаешь. Кто-то с тобой еще играл, кто-то уже тренер. Переживаний в такой ситуации больше.

Возвращаясь к вашему вопросу... Увидеть, как сейчас выглядят наши клубы в еврокубках – да, это был бы определенный срез.

– Как бы при этом смотрелся тот же «Зенит», скажем, в Лиге чемпионов или в Лиге Европы?

– Да хорошо бы смотрелся. Мне в целом нравится состав «Зенита». Приличный. И хоть в Лиге чемпионов формат поменялся, плюс-минус так все и идет, как раньше. Во всяком случае, такое ощущение, если исходить из уровня футболистов.

– То есть когда рано или поздно наши клубы вернутся в еврокубки, то не сильно там просядут?

– Если речь про все наши клубы в целом, то просадка поначалу будет. И в первую очередь потому, что, на мой взгляд, очень прибавили европейские команды второго, если можно так сказать, эшелона.

Норвежские, словацкие, чешские, шведские и т. д. Они добавили, а мы, наверное, остались на своем уровне. Поэтому мы поначалу скорее будем ближе к ним, чем к лигочемпионским. Но со временем и мы прибавим, – сказал бывший полузащитник «Зенита».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoВиктор Файзулин
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