Файзулин о Семаке: «Надеюсь, побьет рекорд Романцева. У «Краснодара» сильная передняя линия, центральная, хорошие футболисты в «Динамо», набрал форму «Спартак». Но «Зенит» сбалансированнее»
«Последние две игры смазали впечатления. Вспоминая себя – чемоданное настроение никто не отменял. Как ты не мотивируй себя, что не делай – оно все равно остается.
В целом – мне кажется «Зенит» стал сильнее, чем в прошлом сезоне, с точки зрения футболистов. 6 лет подряд быть чемпионом – сложно. Понятно, что игроки меняются, но нужно поддерживать баланс, подстраиваться. Надеюсь, что Сергей Богданович не выгорит и побьет рекорд Олега Романцева. Раз в месяц прихожу на «Газпром-Арену», стараюсь посещать самые важные матчи.
«Краснодар» тоже сбавил в конце года. Однако у них сильная передняя линия, центральная. Будет битва. Хороший подбор футболистов в «Динамо», набрал форму «Спартак». Но «Зенит» все равно выглядит более сбалансированно», – сказал бывший полузащитник «Зенита».
На счету экс-тренера «Спартака» Олега Романцева 8 чемпионских титулов, у Семака – 6.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий