Файзулин о Семаке: «Надеюсь, побьет рекорд Романцева. У «Краснодара» сильная передняя линия, центральная, хорошие футболисты в «Динамо», набрал форму «Спартак». Но «Зенит» сбалансированнее»

Виктор Файзулин оценил выступление «Зенита» в текущем сезоне.

«Последние две игры смазали впечатления. Вспоминая себя – чемоданное настроение никто не отменял. Как ты не мотивируй себя, что не делай – оно все равно остается.

В целом – мне кажется «Зенит » стал сильнее, чем в прошлом сезоне, с точки зрения футболистов. 6 лет подряд быть чемпионом – сложно. Понятно, что игроки меняются, но нужно поддерживать баланс, подстраиваться. Надеюсь, что Сергей Богданович не выгорит и побьет рекорд Олега Романцева . Раз в месяц прихожу на «Газпром-Арену», стараюсь посещать самые важные матчи.

«Краснодар » тоже сбавил в конце года. Однако у них сильная передняя линия, центральная. Будет битва. Хороший подбор футболистов в «Динамо », набрал форму «Спартак ». Но «Зенит» все равно выглядит более сбалансированно», – сказал бывший полузащитник «Зенита».

На счету экс-тренера «Спартака» Олега Романцева 8 чемпионских титулов, у Семака – 6.