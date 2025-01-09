Файзулин о том, что «Зенит» ослабляет конкурентов: «Посмотрите на «Сити» или «Баварию», не понимаю, в чем проблема. Чтобы выигрывать, нужен хороший состав, результат последних 6 лет известен»

Виктор Файзулин положительно оценил трансферную политику «Зенита».

– Как относитесь к разговорам о том, что «Зенит» приглашает из других клубов лучших россиян и тем самым ослабляет конкурентов, при этом в команде много иностранцев?

– А что в этом такого? Все так делают. Посмотрите на «Манчестер Сити » или «Баварию». И что, скажете «Зениту » так не делать? Не покупать? Честно, не понимаю этих разговоров, в чем тут проблема.

Давайте так: я президент клуба и хочу выигрывать. Что мне для этого нужно? Хороший тренер и состав. Спрашиваю у тренера: «Если берем такого-то и такого-то игрока, обеспечите результат»? Если он говорит – да, тогда берем. Какие тут еще могут быть вопросы.

Я понимаю, если бы «Зенит» не выигрывал. Результат же последних шести лет в данном случае известен всем, – заявил экс-игрок «Зенита», а ныне директор «Акрона » Виктор Файзулин .

Файзулин об РПЛ: «Фаворит – «Зенит», «Краснодар» – главный конкурент. У «Динамо» нет стабильности, «Спартак» сейчас хорош, но так было и в начале сезона, потом провал»