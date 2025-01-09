Файзулин об РПЛ: «Фаворит – «Зенит», «Краснодар» – главный конкурент. У «Динамо» нет стабильности, «Спартак» сейчас хорош, но так было и в начале сезона, потом провал»
– Если говорить о нынешнем чемпионате, в концовке снова может получиться триллер? – Пока тяжело сказать. Понятно, что фавориты – «Зенит» и «Краснодар». Хотел бы московское «Динамо» в этот список добавить, но оно почему-то не показывает надежный и стабильный футбол. Поэтому, наверное, не включаю их в число конкурентов.
«Спартак» сейчас хорош. Но так было и в начале сезона, потом провал, сейчас они снова хороши. Не знаю, от чего у них эти колебания зависят.
Фаворит все равно «Зенит». Очень плотный состав. Надо только баланс сочетаний найти. В плане мотивации и того, кто в какой форме находится. Травмы ведь по ходу осени тоже подкосили. Если со всем этим «Зенит» справится, все будет в порядке.
– «Краснодар» не проигрывал весь первый круг. Удивительная история?
– Не сказал бы. У них хорошая группа атаки – мне очень нравится. Оборона не такая сильная, но в целом они на своем месте находятся. По подбору игроков, мотивации. Думаю, это главный конкурент «Зенита».
– «Краснодар» еще ни разу не был чемпионом. Это для них плюс или минус в борьбе за золото?
– С одной стороны, у них есть голод до титулов. Но с другой, помню свои мысли, когда был в «Зените». Когда мы уже брали трофеи, выходили на игры с одной мыслью – никакой ничьей, надо обязательно выиграть. Потому что в чемпионской команде ни на минуту не можешь дать себе спуску.
Думаю, это всем чемпионским командам присуще, включая нынешний «Зенит». Не факт, что в головах игроков «Краснодара» такие мысли уже поселились и укоренились, – сказал бывший полузащитник «Зенита».
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