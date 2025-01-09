Рэшфорд интересен «Вест Хэму». Клуб попросил держать его в курсе ситуации вингера «МЮ» (Алекс Крук)
«Вест Хэму» интересен Маркус Рэшфорд.
Как сообщает журналист talkSPORT Алекс Крук, клуб АПЛ следит за развитием ситуации вингера «Манчестер Юнайтед» и попросил держать их в курсе событий.
Ранее стало известно, что «Милан» сделал предложение о трансфере англичанина, в услугах которого также заинтересован «Комо».
Отмечается, что переезд в Европу все еще более вероятен, но не стоит исключать иного развития ситуации.
В этом сезоне Рэшфорд провел 15 матчей в АПЛ, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. С полной статистикой 27-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Алекса Крука
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