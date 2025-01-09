Рэшфорд интересен «Вест Хэму». Клуб попросил держать его в курсе ситуации вингера «МЮ» (Алекс Крук)

«Вест Хэму» интересен Маркус Рэшфорд.

Как сообщает журналист talkSPORT Алекс Крук, клуб АПЛ следит за развитием ситуации вингера «Манчестер Юнайтед» и попросил держать их в курсе событий.

Ранее стало известно, что «Милан» сделал предложение о трансфере англичанина, в услугах которого также заинтересован «Комо».

Отмечается, что переезд в Европу все еще более вероятен, но не стоит исключать иного развития ситуации.

В этом сезоне Рэшфорд провел 15 матчей в АПЛ, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. С полной статистикой 27-летнего игрока можно ознакомиться здесь .