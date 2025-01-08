Рэшфорд не перейдет в «Боруссию». Аренду считают слишком дорогой, а Шахин не рассматривал вингера «МЮ» как основного кандидата (Патрик Бергер)
Маркус Рэшфорд вряд ли перейдет в «Боруссию» зимой.
Ранее сообщалось, что немецкий клуб рассматривает возможность аренды англичанина из «Манчестер Юнайтед» в январе.
По данным журналиста Sky Sport Патрика Бергера, трансфер вингера маловероятен. «Боруссия» считает слишком большими потенциальные расходы на игрока.
Также сообщается, что главный тренер Нури Шахин не рассматривал Рэшфорда в качестве основного кандидата. Сейчас дортмундцы ищут другие варианты.
В текущем сезоне АПЛ Маркус провел 15 матчей, забил 4 гола и отдал 1 ассист. Его подробная статистика – здесь.
«Боруссия» рассматривает аренду Рэшфорда до конца сезона. «Милан», «Ювентус» и клубы АПЛ также заинтересованы в вингере «МЮ»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Патрика Бергера
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