Рэшфорд не перейдет в «Боруссию». Аренду считают слишком дорогой, а Шахин не рассматривал вингера «МЮ» как основного кандидата (Патрик Бергер)

Маркус Рэшфорд вряд ли перейдет в «Боруссию» зимой.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб рассматривает возможность аренды англичанина из «Манчестер Юнайтед » в январе.

По данным журналиста Sky Sport Патрика Бергера, трансфер вингера маловероятен. «Боруссия» считает слишком большими потенциальные расходы на игрока.

Также сообщается, что главный тренер Нури Шахин не рассматривал Рэшфорда в качестве основного кандидата. Сейчас дортмундцы ищут другие варианты.

В текущем сезоне АПЛ Маркус провел 15 матчей, забил 4 гола и отдал 1 ассист. Его подробная статистика – здесь .

«Боруссия» рассматривает аренду Рэшфорда до конца сезона. «Милан», «Ювентус» и клубы АПЛ также заинтересованы в вингере «МЮ»