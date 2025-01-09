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  • Рэшфорд интересен «Комо» – команда Фабрегаса идет 16-й в Серии А. У итальянцев не будет проблем с удовлетворением финансовых запросов игрока «МЮ»
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Рэшфорд интересен «Комо» – команда Фабрегаса идет 16-й в Серии А. У итальянцев не будет проблем с удовлетворением финансовых запросов игрока «МЮ»

Маркус Рэшфорд может перейти в «Комо».

Клуб Серии А заинтересовался в подписании нападающего «Манчестер Юнайтед», сообщает Джанлука Ди Марцио. Отмечается, что у итальянцев не будет проблем с удовлетворением финансовых запросов игрока. 

Помочь в сделке может Рафаэль Варан, который играл с Рэшфордом в «Юнайтед», а сейчас является послом «Комо». С клубом из Ломбардии также сейчас тренируется Деле Алли, который дружит с Маркусом со времен совместных выступлений за сборную Англии. При этом отмечается, что «Комо» может зарегистрировать только одного из этих футболистов – это связано с лимитом на игроков из-за пределов ЕС. 

«Комо» занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 18 очков после 18 туров. Команду возглавляет Франсеск Фабрегас. 

На трансфер Рэшфорда также претендуют «Милан» и «Ювентус». 27-летний англичанин еще не выбрал клуб, в котором хочет продолжить карьеру. 

В текущем сезоне АПЛ Маркус провел 15 матчей и забил 4 гола. Его статистика – здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoсерия А Италия
logoпремьер-лига Англия
logoМилан
logoКомо
logoМанчестер Юнайтед
возможные трансферы
logoЮвентус
logoМаркус Рэшфорд
logoДеле Алли
logoРафаэль Варан
logoФрансеск Фабрегас
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