Рэшфорд интересен «Комо» – команда Фабрегаса идет 16-й в Серии А. У итальянцев не будет проблем с удовлетворением финансовых запросов игрока «МЮ»
Клуб Серии А заинтересовался в подписании нападающего «Манчестер Юнайтед», сообщает Джанлука Ди Марцио. Отмечается, что у итальянцев не будет проблем с удовлетворением финансовых запросов игрока.
Помочь в сделке может Рафаэль Варан, который играл с Рэшфордом в «Юнайтед», а сейчас является послом «Комо». С клубом из Ломбардии также сейчас тренируется Деле Алли, который дружит с Маркусом со времен совместных выступлений за сборную Англии. При этом отмечается, что «Комо» может зарегистрировать только одного из этих футболистов – это связано с лимитом на игроков из-за пределов ЕС.
«Комо» занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 18 очков после 18 туров. Команду возглавляет Франсеск Фабрегас.
На трансфер Рэшфорда также претендуют «Милан» и «Ювентус». 27-летний англичанин еще не выбрал клуб, в котором хочет продолжить карьеру.
В текущем сезоне АПЛ Маркус провел 15 матчей и забил 4 гола. Его статистика – здесь.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий