«Милан» сделал предложение об аренде Рэшфорда с правом выкупа
«Милан» работает над трансфером Маркуса Рэшфорда.
По информации Джанлуки Ди Марцио, итальянский клуб хочет взять 27-летнего нападающего в аренду с правом выкупа. «Россонери» уже направили «Манчестер Юнайтед» соответствующее предложение.
За ситуацией также следит дортмундская «Боруссия».
В этом сезоне Рэшфорд провел 15 матчей в АПЛ, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. С полной статистикой англичанина можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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