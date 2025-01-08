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«Милан» сделал предложение об аренде Рэшфорда с правом выкупа

«Милан» работает над трансфером Маркуса Рэшфорда.

По информации Джанлуки Ди Марцио, итальянский клуб хочет взять 27-летнего нападающего в аренду с правом выкупа. «Россонери» уже направили «Манчестер Юнайтед» соответствующее предложение. 

За ситуацией также следит дортмундская «Боруссия». 

В этом сезоне Рэшфорд провел 15 матчей в АПЛ, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. С полной статистикой англичанина можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoсерия А Италия
logoМаркус Рэшфорд
logoМанчестер Юнайтед
logoМилан
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoБоруссия Дортмунд
возможные трансферы
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