«Милан» сделал предложение об аренде Рэшфорда с правом выкупа

«Милан» работает над трансфером Маркуса Рэшфорда.

По информации Джанлуки Ди Марцио, итальянский клуб хочет взять 27-летнего нападающего в аренду с правом выкупа. «Россонери» уже направили «Манчестер Юнайтед » соответствующее предложение.

За ситуацией также следит дортмундская «Боруссия ».

В этом сезоне Рэшфорд провел 15 матчей в АПЛ , забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. С полной статистикой англичанина можно ознакомиться здесь .