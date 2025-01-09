Модрич из-за вирусной инфекции не сыграет с «Мальоркой» в полуфинале Суперкубка

Лука Модрич пропустит матч с «Мальоркой» из-за болезни.

«Реал » сообщил о вирусной инфекции у хорватского полузащитника. Модрич не сыграет в сегодняшнем полуфинальном матче Суперкубка Испании.

Суперкубок Испании проходит в Саудовской Аравии с 8 по 12 января. Победитель матча между «Реалом» и «Мальоркой» в финале сыграет с «Барселоной», обыгравшей «Атлетик» (2:0).