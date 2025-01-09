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Модрич из-за вирусной инфекции не сыграет с «Мальоркой» в полуфинале Суперкубка

Лука Модрич пропустит матч с «Мальоркой» из-за болезни.

«Реал» сообщил о вирусной инфекции у хорватского полузащитника. Модрич не сыграет в сегодняшнем полуфинальном матче Суперкубка Испании.

Суперкубок Испании проходит в Саудовской Аравии с 8 по 12 января. Победитель матча между «Реалом» и «Мальоркой» в финале сыграет с «Барселоной», обыгравшей «Атлетик» (2:0).

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Реала»
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