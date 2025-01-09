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Агент Барбоза о будущем Артура: «Полезный игрок для «Зенита». Предложение «Атлетико Минейро» показывает его перспективу»

Паулу Барбоза советует «Зениту» пока не продавать Артура.

Сообщалось, что «Атлетико Минейро» готов купить хавбека за 10 млн евро, тогда как петербуржцы оценивают бразильца в 15 млн.

«Артур — полезный игрок для «Зенита». Он должен выходить чаще, потому что это интересный молодой игрок. Имеет смысл, чтобы Артур играл до конца сезона, а уже летом у «Зенита» будет больше информации, чтобы принять решение о возможной продаже Артура.

Предложение «Атлетико Минейро» показывает его перспективу. 10 миллионов евро — это большая сумма для бразильского клуба. Я скептично отношусь к тому, что «Зенит» сейчас продает Артура», — сказал футбольный агент.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
logoАртур Гимараэс
logoЗенит
logoАтлетико Минейро
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Бразилия
logoПаулу Барбоза
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