Агент Барбоза о будущем Артура: «Полезный игрок для «Зенита». Предложение «Атлетико Минейро» показывает его перспективу»

Паулу Барбоза советует «Зениту» пока не продавать Артура.

Сообщалось , что «Атлетико Минейро» готов купить хавбека за 10 млн евро, тогда как петербуржцы оценивают бразильца в 15 млн.

«Артур — полезный игрок для «Зенита ». Он должен выходить чаще, потому что это интересный молодой игрок. Имеет смысл, чтобы Артур играл до конца сезона, а уже летом у «Зенита» будет больше информации, чтобы принять решение о возможной продаже Артура .

Предложение «Атлетико Минейро » показывает его перспективу. 10 миллионов евро — это большая сумма для бразильского клуба. Я скептично отношусь к тому, что «Зенит» сейчас продает Артура», — сказал футбольный агент.