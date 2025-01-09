Агент Барбоза о будущем Артура: «Полезный игрок для «Зенита». Предложение «Атлетико Минейро» показывает его перспективу»
Паулу Барбоза советует «Зениту» пока не продавать Артура.
Сообщалось, что «Атлетико Минейро» готов купить хавбека за 10 млн евро, тогда как петербуржцы оценивают бразильца в 15 млн.
«Артур — полезный игрок для «Зенита». Он должен выходить чаще, потому что это интересный молодой игрок. Имеет смысл, чтобы Артур играл до конца сезона, а уже летом у «Зенита» будет больше информации, чтобы принять решение о возможной продаже Артура.
Предложение «Атлетико Минейро» показывает его перспективу. 10 миллионов евро — это большая сумма для бразильского клуба. Я скептично отношусь к тому, что «Зенит» сейчас продает Артура», — сказал футбольный агент.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем