Наумов о будущем Семака в «Зените» в случае потери чемпионства: «Начнут говорить, что в год 100-летия тренерский штаб не так активно стал работать. Нужно избавиться от игроков, потерявших мотивацию»

Николай Наумов высказался о будущем Сергея Семака в «Зените».

После 18 туров сине-бело-голубые занимают в Мир РПЛ 2-е место, уступая «Краснодару» лишь по дополнительным показателям.

– В команде должны быть изменения. В зимнее трансферное окно «Зениту » нужно избавиться от игроков, которые потеряли мотивацию – Артура , Клаудиньо . 3-4 игроков точно нужно или отправить в аренду, или продать и приобретать каких-то новых.

Если «Зенит» этого не сделает, он все равно чемпионат выиграет. Семак умеет готовить команду. Он знает, как тренировать в длинной паузе. Семак сильно подготовит команду, и весной «Зенит» будет выглядеть очень прилично. Я думаю, что чемпионство в этом сезоне он не упустит.

– А если все-таки упустит, Семак рискует своим местом?

– Безусловно, рискует. Болельщики и все остальные начнут говорить о том, что в год 100-летия тренерский штаб не так активно стал работать, – сказал бывший президент «Локомотива».