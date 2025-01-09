«ЦСКА постарается избавиться от Койта. Странно, что человек перестал забивать. Возможно, его неправильно используют». Масалитин о форварде
Валерий Масалитин считает, что ЦСКА нужно расстаться с Секу Койта.
В 12 матчах текущего сезона Мир РПЛ форвард не отметился результативными действиями.
«Я не думаю, что на Койта будут рассчитывать в ЦСКА. Думаю, клуб постарается от него избавиться. Например, отдать в аренду.
Он достался бесплатно? Бесплатно ничего не бывает в нынешнем футболе. При подписании контракта дают подъемные агенту, да и зарплату Койта получает хорошую.
Конечно, у него было повреждение крестообразных связок. Но странно, что человек просто перестал забивать. Секу индивидуально силен, но его, возможно, неправильно используют», — сказал бывший форвард ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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