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Валерий Газзаев: «Возникают вопросы к селекции ЦСКА. Гуарирапа и Койта не показывают игры, которой ждали, от Пьянича ждали большего. Стоит искать более качественных игроков»

Валерий Газзаев поделился мнением относительно селекции ЦСКА.

Команда тренера Марко Николича занимает шестую позицию в таблице Мир РПЛ.

– Как бы тогда оценили летние приобретения ЦСКА?

– Не очень хочется переходить на персоналии. Но раз нет должной игры и результата, то определенные вопросы по отдельным позициям все же возникают.

– Например?

– Сейчас у команды есть качественный нападающий – Мусаев. Футболист с хорошим голевым чутьем, нацелен на ворота, всегда располагается в острой позиции.

Но ЦСКА нужен еще один креативный форвард, который смог бы легко обыграть защитника и создать численное превосходство.

Гуарирапа и Койта пока не впечатляют.

– Полностью с вами согласен. К сожалению, пока ни один, ни второй не показывают той игры, которой от них ждали. На сегодняшний день это два трансферных просчета.

Для того чтобы бороться хотя бы за призовую тройку, не говоря уже о чемпионстве, стоит искать более качественных игроков.

– А что скажете об игре Пьянича?

– Это прекрасный, поигравший на высоком уровне футболист. Но от него явно ждали большего.

Да, у него очень большой опыт, но ему 34 года. От игрока его позиции требуется мобильность и активность, чтобы создавать большое количество моментов для нападающих.

И все же повременим с глобальными выводами, дождемся конца сезона. Хотя вопросы к селекции армейцев уже возникают, – сказал бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСеку Койта
logoВалерий Газзаев
logoСауль Гуарирапа
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoМиралем Пьянич
logoСпорт-Экспресс
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