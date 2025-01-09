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  • Наумов о нежелании Вендела возвращаться в «Зенит» из отпуска: «Такие игроки портят микроклимат в команде. Завтра кто-то другой скажет: «Ему можно, а мне нельзя?» Такое надо на корню пресекать»
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Наумов о нежелании Вендела возвращаться в «Зенит» из отпуска: «Такие игроки портят микроклимат в команде. Завтра кто-то другой скажет: «Ему можно, а мне нельзя?» Такое надо на корню пресекать»

Николай Наумов оценил нежелание Вендела возвращаться в «Зенит» из отпуска.

Сообщалось, что петербургский клуб готов продать хавбека за 20 млн евро.

– Это уже не первый случай. Когда ты так поступаешь в первый раз и тебе делают поблажку, это входит в твою привычку. Он считает, что имеет на это право, поскольку является ведущим игроком «Зенита». Если бы клуб это вовремя пресек – такого бы не было. 

Я считаю, что если нет объективных причин для невозврата, то «Зенит» должен серьезно наказать Вендела. Есть ведь трудовой кодекс. Мы в свое время каждому футболисту давали выписку о том, когда он должен вернуться, потому что не все возвращались одинаково. Тот игрок, кто в прошлый раз был не готов к сезону, должен был выйти пораньше, чтобы начать индивидуальную подготовку к сезону. Если он нарушал это требование, его могли или уволить, или оштрафовать, или объявить выговор за совершенные прогулы.

«Зенит» тоже должен так поступить. Ничего такого в этом нет. Ты прогулял – вот и получи за это, потому что зарплата идет. Ее никто не отменял. А она за каждый день огромная. А он, видите ли, имеет право не приехать по каким-то обстоятельствам. Могут быть объективные причины, я понимаю. Но их надо рассматривать. Если их нет – надо наказывать. Все просто.

– Вендел стоит около 20 миллионов евро, и в этом вся проблема с его продажей. Он стоит таких денег?

– Да. Европейцы покупают футболистов за такие деньги. Это не заоблачная цена. Если Малком стоил 40 и 60 миллионов, почему Вендел не может стоить 20? Если речь идет о том, чтобы его продавать, значит, надо продавать. Поставить задачу спортивной дирекции и селекционной службе и искать для него клуб.

– Может лучше избавиться от тех легионеров, которые уже не проявляют энтузиазма, а такие в «Зените» есть?

– Такие игроки портят микроклимат в команде. Завтра кто-то другой скажет: «Ему можно, а мне нельзя?» Поэтому такие вещи надо на корню пресекать, как бы больно клубу ни было, потому что в дальнейшем это будет приносить отрицательные результаты и в игровом, и в моральном плане. 

А для «Зенита» моральный дух очень много значит. Мы видели, как питерцы сыграли две последние домашние встречи. Поэтому питерцам нужно принимать меры, – сказал бывший президент «Локомотива».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Евро-футбол.ру»
logoВендел
logoНиколай Наумов
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
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