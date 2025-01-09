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Вингер «Спартака» Шитов покинет досрочно «Торпедо» и может уйти в аренду в «Тюмень»

Вингер «Спартака» Виталий Шитов может уйти в аренду в «Тюмень».

Аренда 21-летнего игрока в «Торпедо» будет досрочно расторгнута, и в ближайшее время он, скорее всего, полетит на сборы с «Тюменью», сообщает «ФНЛ с Ильевым».

При этом сделка может сорваться, поскольку у сибирского клуба превышен лимит аренд. Шитов уже выступал за «Тюмень» в прошлом сезоне, также к нему проявляет интерес «Шинник».

В 5 матчах текущего сезона Мелбет Первой лиги Шитов забил 1 гол.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «ФНЛ с Ильевым»
Виталий Шитов
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logoТорпедо
возможные трансферы
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