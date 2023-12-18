«Крылья» интересуются Виталием Шитовым. 20-летний хавбек «Спартака» в аренде в «Тюмени», его брат Владислав играет за самарцев

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«Крылья Советов» рассматривают возможность подписания Виталия Шитова.

При этом речь не идет о переходе в зимнее трансферное окно, сообщает Metaratings.ru.

Главный тренер самарцев Игорь Осинькин не опроверг информацию об интересе к хавбеку «Спартака», выступающему ныне в «Тюмени» на правах аренды.

Его брат Владислав играет в настоящее время за «Крылья Советов».

По данным источника, «Спартак» требует за Виталия Шитова не менее 500 тысяч долларов.

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