«Крылья» интересуются Виталием Шитовым. 20-летний хавбек «Спартака» в аренде в «Тюмени», его брат Владислав играет за самарцев
«Крылья Советов» рассматривают возможность подписания Виталия Шитова.
При этом речь не идет о переходе в зимнее трансферное окно, сообщает Metaratings.ru.
Главный тренер самарцев Игорь Осинькин не опроверг информацию об интересе к хавбеку «Спартака», выступающему ныне в «Тюмени» на правах аренды.
Его брат Владислав играет в настоящее время за «Крылья Советов».
По данным источника, «Спартак» требует за Виталия Шитова не менее 500 тысяч долларов.
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