Непомнящий об РПЛ: «Хорошие легионеры сейчас не поедут, а плохие — только рады. Есть возможность воспитывать наших молодых игроков»
Валерий Непомнящий раскритиковал уровень легионеров в Мир РПЛ.
«Можно ли назвать засилье некачественных легионеров — одной из главных проблем РПЛ? Да, сейчас это так и есть. В данный момент у нас есть хорошая возможность воспитывать и использовать наших молодых игроков, потому что нет задач в Европе, нет еврокубков.
Но при этом в РПЛ все равно приезжают легионеры низкого уровня — что тренеры, что игроки. Потому что хорошие сейчас не поедут, а плохие — только рады. Это, безусловно, одна из основных проблем», — сказал экс-тренер «Балтики» и «Томи».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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