  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Непомнящий об РПЛ: «Хорошие легионеры сейчас не поедут, а плохие — только рады. Есть возможность воспитывать наших молодых игроков»
1

Непомнящий об РПЛ: «Хорошие легионеры сейчас не поедут, а плохие — только рады. Есть возможность воспитывать наших молодых игроков»

Валерий Непомнящий раскритиковал уровень легионеров в Мир РПЛ.

«Можно ли назвать засилье некачественных легионеров — одной из главных проблем РПЛ? Да, сейчас это так и есть. В данный момент у нас есть хорошая возможность воспитывать и использовать наших молодых игроков, потому что нет задач в Европе, нет еврокубков. 

Но при этом в РПЛ все равно приезжают легионеры низкого уровня — что тренеры, что игроки. Потому что хорошие сейчас не поедут, а плохие — только рады. Это, безусловно, одна из основных проблем», — сказал экс-тренер «Балтики» и «Томи».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
лимит на легионеров
logoВалерий Непомнящий
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гершкович настроен вернуть налог на тренеров-легионеров: «С ним лига очистилась. Средние клубы будут отдавать предпочтение россиянам, перестанут звать некомпетентных иностранцев»
4926 декабря 2024, 09:21
Бояринцев о лимите: «50 на 50 было бы нормально – или даже меньше. Ну пусть уровень футбола упадет на год-два, зато вырастим новое поколение. У нас огромная страна, столько школ и академий»
1025 декабря 2024, 16:37
Петржела про Мир РПЛ: «Зарплаты россиян сильно завышены, без лимита на легионеров этого не было бы. Им платят как в топ-чемпионатах Европы, это неадекватно»
625 декабря 2024, 15:52
Рекомендуем
Главные новости
Мусиала отказался от 4-5 млн евро ради нового контракта с «Баварией», зарплата вместе с бонусами может составить 25-26 млн
4сегодня, 02:03
Слот о 0:1 от «Тоттенхэма»: «Ливерпуль» играл хорошо и не заслуживал поражения. Мы ненавидим проигрывать, но положительный момент в том, что есть ответный матч»
7вчера, 23:17
Ван Дейк недоволен, что забивший «Ливерпулю» Бергвалль не получил 2-ю желтую перед голом: «Я сказал судье, что он ошибся. Это очевидная карточка. Не говорю, что мы проиграли из-за этого»
26вчера, 22:55
«Бенфика» и «Спортинг» сыграют в финале Кубка лиги – разыграют трофей очно 20-й раз. Спортс’’ покажет матч
3вчера, 22:50
Рэшфорд интересен «Комо» – команда Фабрегаса идет 16-й в Серии А. У итальянцев не будет проблем с удовлетворением финансовых запросов игрока «МЮ»
21вчера, 22:34
«Ливерпуль» проиграл впервые за 25 матчей – «Тоттенхэму» в полуфинале Кубка лиги
74вчера, 22:10
Кубок английской лиги. 1/2 финала. Первые матчи. «Ливерпуль» уступил «Тоттенхэму» на выезде
331вчера, 22:06
«Ливерпуль» уступил «Тоттенхэму» в гостях в 1-м матче полуфинала Кубка лиги – 0:1. Бергвалль забил на 86-й, гол Соланке на 77-й отменили из-за офсайда
121вчера, 22:05
«Арсеналу» интересен Араухо. Лондонцы готовы сделать предложение по защитнику «Барсы» зимой (Mundo Deportivo)
28вчера, 21:53
Кубок португальской лиги. Полуфинал. «Бенфика» разгромила «Брагу», Спортс’’ показывал матч с комментарием Лукомского и Мостового
51вчера, 21:39Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Вингер «Спартака» Шитов покинет досрочно «Торпедо» и может уйти в аренду в «Тюмень»
26 минут назад
Постекоглу о 18-летних Бергвалле и Грэе после 1:0 с «Ливерпулем»: «Это кажется невероятным, но я вижу огромный прогресс. Поездка на «Энфилд» будет непростой»
143 минуты назад
Постекоглу о Бентанкуре: «У него травма головы. Он в сознании»
сегодня, 01:21
Флик о 2:0 с «Атлетиком»: «Барса» заслужила победу. Временами мы не доминировали, как обычно, но я счастлив. Нашей целью был выход в финал»
3вчера, 22:19
Пау Лопес не перейдет в «Ланс», несмотря на объявление трансфера. «Марсель» договорился о новой аренде, но «Жирона» захотела сохранить вратаря до конца общего этапа ЛЧ
вчера, 21:55
Флик о разрешении на регистрацию Ольмо и Виктора: «Очень хорошая новость для «Барсы». Весь клуб рад этому решению»
6вчера, 21:40
Роберто Карлос опроверг, что поселился на базе «Реала» на время бракоразводного процесса: «Эти новости полностью лживы и рассчитаны на то, чтобы генерировать клики»
3вчера, 21:33
РФС поможет в ликвидации ЧС после катастрофы в Черном море. Федерация связалась с минэкономики Кубани по «горячей линии» для компаний и предпринимателей
10вчера, 21:07
Недвед стал директором «Аль-Шабаба»: «Черный и белый цвета – это все для меня»
3вчера, 20:54Фото
Ди Мария сделал дубль за 10 минут – «Браге» в 1/2 финала Кубка лиги. У 36-летнего полузащитника 13 голов в сезоне
6вчера, 20:53Видео
Рекомендуем