Непомнящий об РПЛ: «Хорошие легионеры сейчас не поедут, а плохие — только рады. Есть возможность воспитывать наших молодых игроков»

Валерий Непомнящий раскритиковал уровень легионеров в Мир РПЛ.

«Можно ли назвать засилье некачественных легионеров — одной из главных проблем РПЛ ? Да, сейчас это так и есть. В данный момент у нас есть хорошая возможность воспитывать и использовать наших молодых игроков, потому что нет задач в Европе, нет еврокубков.

Но при этом в РПЛ все равно приезжают легионеры низкого уровня — что тренеры, что игроки. Потому что хорошие сейчас не поедут, а плохие — только рады. Это, безусловно, одна из основных проблем», — сказал экс-тренер «Балтики» и «Томи».