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  • Бояринцев о лимите: «50 на 50 было бы нормально – или даже меньше. Ну пусть уровень футбола упадет на год-два, зато вырастим новое поколение. У нас огромная страна, столько школ и академий»
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Бояринцев о лимите: «50 на 50 было бы нормально – или даже меньше. Ну пусть уровень футбола упадет на год-два, зато вырастим новое поколение. У нас огромная страна, столько школ и академий»

Денис Бояринцев предлагает снизить лимит на легионеров.

– Вот раньше в том же ЦСКА был костяк из наших футболистов: Акинфеев, Березуцкие, Игнашевич, Дзагоев. Имея таких ребят, легионеры приезжали и сразу понимали, куда они прилетели.

В «Спартаке» в мое время в середине 2000-х были очень профессиональные легионеры. Мы и дружили с ними, в том же «Рубине», когда я там был. А сейчас, если взять «Зенит», есть ощущение, что команде не хватает таких авторитетных людей, как Аршавин, Кержаков, Денисов, которые могли на место поставить любого и объяснить политику клуба.

А так, глобально большое количество легионеров может подламывать атмосферу, нужны костяки из российских игроков, желательно своих воспитанников. Нужны люди, которые знают историю клуба и могут направлять в нужное русло тех, кто приезжает.

– На ваш взгляд, какое соотношение наших/легионеров было бы оптимальным?

– Наверное, 50 на 50 было бы нормально, хотя я бы сделал даже меньше легионеров, потому что у нас огромная страна, столько школ и академий. Многие специалисты, правда, говорят, что если мы сократим число легионеров, то в России упадет уровень футбола. Ну пусть он упадет на год или два, зато мы вырастим новое поколение.

Опять же, 50 на 50 выглядит альтернативным и оптимальным вариантом – или даже меньше. Но это мое мнение.

Я за сильных легионеров, таких как Иржи Новотны у нас был в «Рубине», да там можно многих вспомнить. У них было чему поучиться и набраться мудрости. Но когда смотришь игры некоторых команд в России сейчас, то там бывает, что на поле 14 иностранцев и больше, а наших – раз-два и обчелся. Мне кажется, это проблема для развития нашего футбола, – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Vseprosport
лимит на легионеров
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Игнашевич
logoАлан Дзагоев
Иржи Новотны
logoИгорь Акинфеев
logoРубин
logoВасилий Березуцкий
logoЗенит
logoАлександр Кержаков
logoИгорь Денисов
logoСпартак
logoДенис Бояринцев
logoАндрей Аршавин
logoЦСКА
logoАлексей Березуцкий
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