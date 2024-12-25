Петржела про Мир РПЛ: «Зарплаты россиян сильно завышены, без лимита на легионеров этого не было бы. Им платят столько же, сколько и в топ-чемпионатах Европы, это неадекватно»
Властимил Петржела считает проблемой высокие зарплаты в Мир РПЛ.
«Зарплаты российских футболистов сильно завышены. Этого не было бы, если бы не лимит на легионеров. В РПЛ им платят столько же, сколько и в топ-чемпионатах Европы, это неадекватно.
Поэтому российским футболистам выгоднее оставаться у себя в чемпионате, а не уезжать в европейские, где выше уровень футбола», – сказал бывший главный тренер «Зенита».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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