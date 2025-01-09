«Бенфика» и «Спортинг» сыграют в финале Кубка лиги – разыграют трофей очно 20-й раз. Спортс’’ покажет матч
Лиссабонцы победили благодаря дублю Анхеля Ди Марии и голу Альваро Фернандеса в 1-м тайме.
«Бенфика» встретится со «Спортингом», победившим «Порту» за счет гола Виктора Дьокереша, в решающем матче за трофей. Лиссабонские клубы разыграют кубковый титул в очном матче 20-й раз в истории.
Ранее команды 8 раз встречались в финала Кубка Португалии (6 побед «Бенфики»), 4 раза в Суперкубке Португалии (по 2 победы), дважды в Кубке лиги (по одной победе), а еще 5 решающих матчей провели в довоенных розыгрышах чемпионата Португалии и чемпионата Лиссабона.
Всего у «Спортинга» 55 трофеев, у «Бенфики» – 85. Кубок лиги «Спортинг» выигрывал 4 раза (последний – в 2022-м), «Бенфика» – 7 раз (последний – в 2016-м).
Финал Кубка португальской лиги смотрите на Спортсе’’ в прямом эфире – начало матча 11 января в 22:45 мск.
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