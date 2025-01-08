Ди Мария сделал дубль за 10 минут – «Браге» в 1/2 финала Кубка лиги. У 36-летнего полузащитника 13 голов в сезоне
Полузащитник «Бенфики» Анхель Ди Мария забил два мяча «Браге» за первый тайм.
Аргентинец открыл счет на 27-й минуте ударом после серии финтов, а на 37-й замкнул в одно касание пас с фланга в контратаке. Матч «Бенфика» – «Брага» транслирует Спортс’’, смотрите игру целиком тут с комментарием Вадима Лукомского и Александра Мостового.
Для 36-летнего Ди Марии эти голы стали 12-м и 13-м в сезоне. Ранее он забил 6 мячей в чемпионате Португалии, три в Кубке страны, а также по одному в Лиге чемпионов и четвертьфинале Кубка лиги.
«Бенфика» благодаря дублю Ди Марии повела 3:0 у «Браги», между его голами отличился испанский защитник Альваро Фернандес.
В финале Кубка лиги победитель матча встретится со «Спортингом» – игру в прямом эфире тоже смотрите на Спортсе’’, начало 11 января (суббота) в 22:45 мск.
Опубликовано: Sports
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