Полузащитник «Бенфики» Анхель Ди Мария забил два мяча «Браге» за первый тайм.

Аргентинец открыл счет на 27-й минуте ударом после серии финтов, а на 37-й замкнул в одно касание пас с фланга в контратаке. Матч «Бенфика» – «Брага» транслирует Спортс’’, смотрите игру целиком тут с комментарием Вадима Лукомского и Александра Мостового.

Для 36-летнего Ди Марии эти голы стали 12-м и 13-м в сезоне. Ранее он забил 6 мячей в чемпионате Португалии, три в Кубке страны, а также по одному в Лиге чемпионов и четвертьфинале Кубка лиги.

«Бенфика» благодаря дублю Ди Марии повела 3:0 у «Браги», между его голами отличился испанский защитник Альваро Фернандес.

В финале Кубка лиги победитель матча встретится со «Спортингом» – игру в прямом эфире тоже смотрите на Спортсе’’, начало 11 января (суббота) в 22:45 мск.