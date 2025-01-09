Роберто Карлос опроверг, что поселился на базе «Реала» на время бракоразводного процесса: «Эти новости полностью лживы и рассчитаны на то, чтобы генерировать клики»

Роберто Карлос опроверг слухи о проживании на базе «Реала».

Ранее в телепередаче Fiesta сообщалось, что экс-игрок «Реала », сборной Бразилии и «Анжи» поселился на базе мадридского клуба на время бракоразводного процесса, так как в одном из двух его домов в Испании живет его супруга, а в другом – ее родственники.

«В последние дни мне стало известно, что обо мне и моей семье распространяются ложные и дискредитирующие истории. Хотя я ценю конфиденциальность, я чувствую себя обязанным опровергнуть необоснованные слухи о моей жизненной ситуации. Эти выдуманные новости полностью лживы и, похоже, рассчитаны на то, чтобы генерировать клики.

Я остаюсь в частном доме при поддержке членов моей семьи. Моя команда юристов рассматривает эти заявления и примет соответствующие меры. Я прошу соблюдать конфиденциальность в отношении личных вопросов и благодарю тех, кто продолжает поддерживать меня в этот период», – написал Роберто Карлос .