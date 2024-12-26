Ривалдо о Роберто Карлосе: «Было странно: в один день он обнимает тебя, а на следующий – пытается отобрать мяч в класико»

Ривалдо рассказал о соперничестве с Роберто Карлосом во время класико в Ла Лиге.

Игроки выступали за сборную Бразилии в 90-х и в начале нулевых.

«Он мой друг. Было странно, потому что в один день он обнимает тебя, а на следующий – пытается отобрать у тебя мяч в матче «Барселона » – «Реал ». Я говорил ему: «Не подходи ко мне со своими шутками, не здесь».

Это было очень забавно, но это футбол. Каждый играл за свою команду: я – за «Барселону», он – за «Реал», и это нормально. Он защитник и должен выполнять свои функции. У меня свои обязанности – идти в атаку и постараться забить. Но Роберто Карлос был одним из тех, кто выходил на поле и был великим игроком», – сказал Ривалдо .