Ривалдо о Роберто Карлосе: «Было странно: в один день он обнимает тебя, а на следующий – пытается отобрать мяч в класико»
Ривалдо рассказал о соперничестве с Роберто Карлосом во время класико в Ла Лиге.
Игроки выступали за сборную Бразилии в 90-х и в начале нулевых.
«Он мой друг. Было странно, потому что в один день он обнимает тебя, а на следующий – пытается отобрать у тебя мяч в матче «Барселона» – «Реал». Я говорил ему: «Не подходи ко мне со своими шутками, не здесь».
Это было очень забавно, но это футбол. Каждый играл за свою команду: я – за «Барселону», он – за «Реал», и это нормально. Он защитник и должен выполнять свои функции. У меня свои обязанности – идти в атаку и постараться забить. Но Роберто Карлос был одним из тех, кто выходил на поле и был великим игроком», – сказал Ривалдо.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Apuestas
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