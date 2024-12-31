Винисиус получил приз лучшему иберо-американскому футболисту года от EFE. Вингер «Реала» победил в 3-й раз подряд

Винисиус Жуниор признан лучшим иберо-американским футболистом 2024 года.

Вингер «Реала » и сборной Бразилии получил приз от испанского информационного агентства EFE. Винисиус стал обладателем награды в 3-й раз подряд.

EFE вручает приз лучшему футболисту испаноязычных и португалоязычных стран Европы и Латинской Америки с 1990 года.

В разные годы награду среди прочих получали Роберто Карлос , Диего Симеоне , Роналдо , Роналдиньо , Лионель Месси и Криштиану Роналду .

Фото: efe.com