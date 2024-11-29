Чанов о дебюте Худякова за «Штурм»: «Приятно, что, несмотря на санкции, наши вратари держат марку в Европе и поддерживают имидж российской школы» 

Вячеслав Чанов оценил дебют Даниила Худякова за австрийский «Штурм».

20-летний вратарь сыграл на ноль в матче Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0).

«Я всегда очень рад, когда наши ребята попадают в Европу и показывают свой уровень. Советские и российские вратари всегда высоко оценивались, поэтому приятно, когда они держат марку.

Худяков принял для себя непростое решение — покинуть родной клуб, и оно кажется правильным, раз он там получает возможность играть. Тренерский штаб «Локомотива» разрешил ситуацию не в его пользу, а каждый вратарь мечтает быть в стартовом составе.

Даниил ведь показывал неплохую игру, но потом, мне кажется, на него немного навалились. Парень молодой, таких надо подводить к основе аккуратно. Он с давлением не справился, и я не говорю о какой-то его вине.

В любом случае, Даниил решил попробовать себя в Европе, молодец. Могу только пожелать ему удачи и без травм. Приятно, что, несмотря на все санкции, наши вратари поддерживают имидж российской школы», – сказал бывший тренер вратарей ЦСКА.