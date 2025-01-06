Молдавская «Дачия» в шутку пригласила Роналду: «Играем в желтом и синем – не придется привыкать к цветам. После обещаем место детского тренера»

Молдавский клуб в шутку предложил Криштиану Роналду перейти к ним.

Клуб «Дачия Буюкань», играющий в высшей лиге Молдовы, выложил обращение к 39-летнему нападающему на своем официальном сайте.

«Криштиану Роналду еще не продлил контракт с «Аль-Насром » и становится свободным для сделок уже этой зимой!

Мы в «Дачия Буюкань » считаем, что наш клуб – лучшее решение для продолжения его игровой карьеры по ряду причин.

Прежде всего, ему не придется привыкать к другим цветам – мы тоже играем в желтом и синем. После завершения карьеры мы обещаем ему место в администрации клуба в качестве международного посла академии или тренера в детских группах. Нужно же где-то начать карьеру, пока вы не научитесь тренировать «МЮ » или «Реал »!

Криштиану, мы ждем вас!» – говорится в сообщении на сайте клуба.