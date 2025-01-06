Молдавская «Дачия» в шутку пригласила Роналду: «Играем в желтом и синем – не придется привыкать к цветам. После обещаем место детского тренера»
Молдавский клуб в шутку предложил Криштиану Роналду перейти к ним.
Клуб «Дачия Буюкань», играющий в высшей лиге Молдовы, выложил обращение к 39-летнему нападающему на своем официальном сайте.
«Криштиану Роналду еще не продлил контракт с «Аль-Насром» и становится свободным для сделок уже этой зимой!
Мы в «Дачия Буюкань» считаем, что наш клуб – лучшее решение для продолжения его игровой карьеры по ряду причин.
Прежде всего, ему не придется привыкать к другим цветам – мы тоже играем в желтом и синем. После завершения карьеры мы обещаем ему место в администрации клуба в качестве международного посла академии или тренера в детских группах. Нужно же где-то начать карьеру, пока вы не научитесь тренировать «МЮ» или «Реал»!
Криштиану, мы ждем вас!» – говорится в сообщении на сайте клуба.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Дачия Буюкань»
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